Chi è Amine Hafsa | il tiktoker da 200 mila followers fermato per droga a Tor Bella Monaca nel maxi blitz di ieri

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Arrestato il trapper e: il ragazzo è risultato in possesso di sostanze stupefacenti durante unantia Roma. Arrestatoin un’operazione antia Roma (credits www.optimagazine.com) – Ilcorrieredellacitta.comIlè stato arrestatoa Roma. La giovane celebrità dei social, con oltre 200su TikTok, è statodai Carabin, dopo unantinel quartiere di Tor. Il ragazzo è stato posto in arresto per detenzione di varie ...