Chi c’è dietro a un maxi cyber-attacco sventato per caso

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 aprile 2024) “Un solo uomo ha fermato un gigantesco?”, si chiede il New York Times. “Unstealth ha rischiato di compromettere i computer di tutto il mondo”, scrive l’Economist. Sia il quotidiano americano sia il settimanale britannico raccontano la storia di Andres Freund, un ingegnere informatico di 38 anni che vive a San Francisco e lavora alla Microsoft su PostgreSQL, il più avanzato database open source. Durante un’attività di routine, ha trovato, per, una backdoor nascosta in un software che fa parte del sistema operativo Linux. Era un possibile preludio a un grandeinformatico che, secondo gli esperti, avrebbe potuto causare danni enormi. Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, ha lodato le sue “curiosità” e “abilità”. Di lui girano meme. Ormai è venerato nella ...