Chevanton | «Lecce seconda famiglia Un grandissimo amore»

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’ex attaccante delha voluto parlare del suo passato pugliese. Le dichiarazioni d’del giallorosso A Fanpage,(ex attaccante del), ha voluto parlare del suo passato giallorosso. «Sono undici anni che vivo qui ed è un legame incredibile. Io ho sempre detto che in un’altra vita sono nato qua. Arrivai in

Ernesto Javier Chevanton a Fanpage.it ha ripercorso tutta la sua carriera, partendo dagli inizi in Uruguay e passando per le parentesi europee con Siviglia e Monaco fino al legame speciale con ... (fanpage)

Chevanton: “Dovevo andare all’Inter. Che ricordi i gol con il Lecce” - L'ex centravanti giallorosso ha parlato con Fan Page in una lunga intervista in cui emergono anche alcuni aspetti mai svelati del suo passato.calciolecce

Chevanton oggi vive a Lecce e ama la campagna: “Ho giocato per comprare una casa ai miei genitori” - "Din don, intervengo qui da Lecce ha segnato Chevanton". Un coro che ha fatto per anni la storia della città pugliese e ha legato in maniera definitiva un ragazzo dell'Uruguay che in Salento si è ...fanpage

Calciomercato Lecce, tutti pazzi per Dorgu: due big sul danese - Patrick Dorgu è uno dei pezzi pregiati in casa Lecce. In vista del prossimo calciomercato, due big sarebbero sulle tracce del laterale danese.calcioinpillole