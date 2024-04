Cessione Milan | Ivan Gazidis e Giorgio Furlani interrogati dalla Procura di Milano | cosa rischiano

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 aprile 2024), l’inchiesta sulladel club non si placa: prestosarannodio Lo scorso 12 marzo, la Guardia di Finanza ha perquisito la sede principale delin via Aldo Rossi e ha sequestrato una gran numero di documenti. Il motivo? Si vuole cercare di far luce sul passaggio di proprietà avvenuto nell’Agosto 2022 tra Elliot e RedBird. Inoltre,sono stati inseriti nel registro degli indagati con l’accusa di ostacolo all’esercizio di controllo della Federcalcio (avrebbero nascosto il reale proprietario del club, che stando all’inchiesta sarebbe ancora ...