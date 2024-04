Cesena | dalla polvere alla gloria | Preparatevi | presto saremo in A

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – “Non tifo per gli squadroni" recita l’incipit di uno dei cori più gettonati della ‘Curva Mare’. E’ vero. Anon ci sono club dedicati a Inter, Milan, Juve o a chiunque altro. Questioni di esclusive, dettate non dal marketing, ma dal cuore. E qui, in questo spicchio di Romagna, il cuore, con le sue connotazioni calcistiche, viene prima di moltissime cose. D’altra parte in quale altra città ci sono due rotonde impreziosite da gigantesche sculture che rappresentano la mascotte della locale squadra di calcio? ‘Saluti da’. Ed ecco che spunta il Cavalluccio bianconero. A, in questi giorni i saluti sono particolarmente euforici, perché la promozione in serie B conquistata con quattro giornate d’anticipo è già nei libri di storia. Basta passeggiare per la città per rendersene ...