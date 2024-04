Cesare Fiorio | «Sainz è veloce e solido Leclerc è bravo ma fa troppi errori in gara»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’ex direttore sportivo della Ferrari,, ha rilasciato un’intervista a Libero sul momento del Cavallino in Formula 1 e anche sul momento di forma diè stato anche lo stratega dei trionfi rallistici della Lancia negli anni ’70 e ’80, poi team manager Ferrari in F.1. Lei ha vinto 18 mondiali in Lancia, poi la Ferrari… «Arrivai e presi in mano una squadra che, dopo la morte di Enzo Ferrari, era da rifondare. Sono stato team manager Ferrari per 35 gran premi, 9 li abbiamo vinti e in 25 siamo saliti sul podio». Il momento diin Ferrari La Ferrari è la 2ª forza del Circus dietro alla Red Bull? «È superiore a Mercedes e Aston Martin. E anche di McLaren che sta raccogliendo i frutti dell’illuminata gestione di Andrea Stella, ex di Maranello». Carlos ...