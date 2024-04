Certaldo | gesto di solidarietà di Spalletti | donati 6 computer portatili

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Giornata speciale per la scuola secondaria di primo grado Giovanni Boccaccio diper una visita speciale: all’istituto si è presentato Luciano, Ct della Nazionale italiana. L’allenatore ha fatto visita per donare seicompleti di caricabatteria. L’idea è nata direttamente dell’ex allenatore del Napoli, che ha voluto personalmente contattare la scuola per proporre questodi. Dopo la vittoria dello scudetto sulla panchina del Napoli, la città ha festeggiato il suo concittadino tributandogli una serata speciale. L’arrivo di oggi diè stato salutato anche dal sindaco Giacomo Cucini, dall’assessore all’istruzione Benedetta Bagni e dal dirigente dell’istituto comprensivo Linda Di Ielsi. Le parole del dirigente ...