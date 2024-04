Cerchi lavoro? Occhio ai post sui social | 51% dei recruiter ne è influenzato negativamente

Amate la Spagna e cercate un lavoro? Abbiamo un interessante suggerimento per voi. Il fascino spagnolo non è racchiuso solo nelle bellezze artistiche e architettoniche di Madrid, Barcellona o ... (urbanpost)

Indeed è una piattaforma gratuita per gli utenti che cercano lavoro, ma di recente è oggetto di una truffa, ecco come funziona. Molte persone che cercano un impiego, in presenza o da remoto, si ... (informazioneoggi)