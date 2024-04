Centrodestra nel caos Diviso e senza candidati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) A due mesi dal voto, giorno più giorno meno, le scelte dellucchese suisindaci di molte località sono ancora avvolte nelle nebbie. A partire da Capannori, comune non certo di secondaria importanza visto che è il secondo della Piana di Lucca e terzo a livello provinciale, dove ilè attualmente bloccato eun candidato ufficiale ai nastri di partenza. La giostra dei potenziali nominativi, mentre il centrosinistra ha da mesi scelto il suo candidato, segnala un continuo sali scendi, con i partiti che non hanno ancora trovato la quadra. Del resto, la sensazione è che nessuno si voglia intestare una possibile sconfitta, a cominciare da Fratelli d’Italia che, quale partito di maggioranza relativa avrebbe la possibilità di gettare per primo nella mischia un suo candidato. Quello ...