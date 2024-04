Centenario della Provincia | giù il sipario con quattro incontri e una mostra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) La Spezia, 4 aprile 2024 - Con un ciclo di conferenze e con una nuovamultimediale si conclude il programma degli eventi organizzato nell’ambito delle celebrazioni per ilSpezia.pomeriggi dedicati alla nascita, allo sviluppo economico e sociale, all’arte e allo sport di 100 anni di vitaspezzina e alla figura del poeta e scrittore Ettore Cozzani erivista L’Eroica. Glisaranno anche la nuova occasione per visitare il Palazzo del Governo e l’esposizione dei documentifondazione dell’ente e un percorso immersivo dedicato ai personaggi e ai 32 comuni del territorio. Il primo appuntamento è per venerdì 5 aprile, alle ...