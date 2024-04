“C’è un bomba in tribunale” | edificio evacuato | arrivano gli artificieri

(Di giovedì 4 aprile 2024) “C’è unain”, l’interoè stato fatto evacuare:sul posto, gli ultimi aggiornamenti Momenti di panico quelli che si sono verificati, poco dopo le ore 13, a Perugia. Il tutto è avvenuto precisamente neldel capoluogo umbro, in via XIV settembre. Ai carabinieri locali è arrivata una telefonata anonima. La stessa che annunciava la presenza di unaall’interno dell’. Subito è scattato il panico con tutti i dipendenti, personale e molto altro che è stato fatto evacuare dai militari dell’arma. Successivamente sono arrivati gliche hanno avviato le prime indagini del caso.all’esterno del(Ansa Foto) Notizie.comIn questo momento è ...

'C'è una bomba in tribunale', evacuazione precauzionale: L'allarme al telefono, invocando il sostegno ai fratelli musulmani. Udienze sospese e rinviate 'C'è una bomba in tribunale'. L'allarme è arrivato con una telefonata anonima. Annunciando un'azione a sostegno dei fratelli musulmani. Come da procedura, si è reso necessario evacuare l'edificio di via XIV ...

POCO M6 Pro: su Amazon promo clamorosa sulla versione top: 2 condivisioni Condividi Tweet Pasquale Oliva Notizie Offerte Poco Galaxy Watch 6, prezzo BOMBA da MediaWorld: 79 con rottamazione usato 65 04 Aprile 2024