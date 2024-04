C' è stato un grave incidente al Giro dei Paesi Baschi Vingegaard in ambulanza

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nella quarta tappa deldei, a circa 35 chilometri dall'arrivo, una quindicina di ciclisti è caduta in una curva affrontata dal gruppo ad alta velocità. Il ciclista 27enne danese Jonas, vincitore del Tour de France, nell'ha sbattuto contro un masso presente a bordo strada. Rimasto a lungo a terra immobile,portato via incon l’ossigeno, dopo essereimmobilizzato sulla barella.è il piùdei tre grandi finiti in terra, ma il suo team ha fatto sapere che è arrivato in ospedale ed è cosciente. Con lui sono caduti anche il belga Remco Evenepoel e Primoz Roglic, lo sloveno che ha vinto il ...

Napoli : emessa ordinanza dal tribunale per arresto un minore, gravemente indiziato di quattro rapine a mano armata Su delega del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni ... (puntomagazine)

di Giuseppe Pellicoro* Buongiorno, sono il papà di un ragazzo con disturbo pervasivo di tipo autistico grave di livello 3, non verbale e non collaborativo. Mio figlio ha 21 anni e da quando ha ... (ilfattoquotidiano)

La bambina ha riportato gravi ferite ma non è in pericolo di vita. L'aggressore, 34 anni , è stato fermato da un passante ed è in stato d'arresto: ancora sconosciute le ragioni del suo gesto.Continua ... (fanpage)

Giro dei Paesi Baschi, grave caduta per Vingegaard, Evenepoel e Roglic: cosa è successo - A subire le conseguenze peggiori sono stati il due volte vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), rimasto immobile a lungo e portato via in ambulanza dopo esser stato ...ilgiornale

Vingegaard, Evenepoel e Roglic cadono durante il Giro dei Paesi Baschi - Il danese portato via in ambulanza, il belga avrebbe la clavicola rotta, non chiare le condizioni dello sloveno ...corriere