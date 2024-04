(Di giovedì 4 aprile 2024) Ildelnon piace proprio a nessuno. O, meglio, non piace a molte persone che esprimono perplessità su questa opera olimpica dal costo di 50 milioni e che, a loro modo di dire, non risolverebbe i problemi viabilistici della zona ma sarebbe addirittura dannoso. Inoltre il nuovoimpedirebbe il proseguimento della tangenziale in direzione Tirano. Gli ultimi a protestare sono alcuni studenti universitari che hanno predisposto un documento, dall’emblematico titolo "Ci stanno rubando il futuro". "Con la costruzione deldel, la tangenziale di Sondrio non potrà più proseguire verso Tirano cancellando le previsioni dei piani di Governo del territorio del Comune di Montagna e di quelli limitrofi oltre a quelle strategiche previste dal Piano territoriale di ...

Cavalcavia del Trippi. No dall’ateneo - Proteste in Valtellina contro il Cavalcavia del Trippi: studenti universitari denunciano rischi viabilistici e criticano la mancanza di visione strategica della politica locale. Manifestazione in prog ...ilgiorno

Anas, lavori notturni in Autopalio per risanare i Cavalcavia - Firenze, 3 aprile 2024 - L' Anas rende noto che ci saranno lavori in orario notturno sull' Autopalio per risanare i Cavalcavia nei tratti fra gli svincoli Bargino e San Casciano e fra Monteriggioni e ...lanazione

Raccordo Siena-Firenze, lavori notturni per risanamento Cavalcavia - I lavori sul raccordo autostradale Siena-Firenze tra Bargino e San Casciano e tra Monteriggioni e Colle di Val d’Elsa ...sienafree