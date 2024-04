Cavalcata dell’Assunta tra i banchi Le contrade Torre di Palme e Capodarco danno spettacolo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le diecidelladi Fermo stanno portando avanti il progetto ‘Il Palio si corre a scuola’ con l’obiettivo di farne conoscere la storia a oltre 1000 alunni di 50 classi delle scuole fermane, in attesa dell’evento dei ‘100 Giorni al Palio’ del prossimo 5 maggio in piazza Del Popolo. La contradadiha incontrato le classi prima, seconda e terza delle sezioni A e B, oltre a quarta e quinta A della scuola primaria ‘Salvano’ dell’ISC ‘Da Vinci-Ungaretti’. "In occasione degli appuntamenti, la fiduciaria Romina Giommarini e le colleghe - ha detto Aleksandra Zajdel referente della contrada gialloverde – hanno registrato grande entusiasmo in particolare per musici e alfieri che avevano l’importante compito di inviare segnali e messaggi durante le guerre. Abbiamo ...