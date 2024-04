Cau | 5 nuovi centri a Bologna tra cui al Maggiore e al Sant’Orsola | ecco quando e dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 - La Regione continua a puntare sui Cau e la rete bolognese si rafforza con l’apertura deidi assistenza urgenza. Nel 2024 saranno insediati ale al(entrambi il 13 maggio), oltre aiin provincia nei territori di San Lazzaro, Bentivoglio e Crevalcore. “Un’azione importante, da una parte, per rafforzare il nostro sistema sanitario - puntualizza Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la salute - e, dall’altra, per diminuire l’afflusso ai pronto soccorso”. CinqueCau entro ottobre:La prima fase del piano si completerà entro maggio: il primo Cau sarà collocato vicino al pronto soccorso del, ...