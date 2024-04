Catania | girava con una mazza da baseball nell’auto | denunciato

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 Nel pomeriggio del 1 aprile, personale delle Volanti hain stato di libertà un ventiseienne catanese, perché gravemente indiziato del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, dopo essere stato trovato in possesso di unadain alluminio. Gli agenti, transitando per piazza Montessori, hanno notato un uomo che si trovava a bordo di un’autovettura in sosta che, per il suo atteggiamento, è apparso sospetto. Quindi, è scattato il controllo, durante il quale il giovane ha mostrato insofferenza e agitazione, tanto da indurre il dubbio che stesse nascondendo qualcosa di illegale. E infatti, all’esito della perquisizione della vettura è stata rinvenuta, all’interno del vano bagagli, unadain alluminio, del cui possesso il ...

