Caso Osimhen | il Napoli ha ribadito che l’ipotesi di falso in bilancio è stata esclusa dalla magistratura di Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ieri il presidente del, Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato alla Procura di Roma in merito aldell’acquisto di Victor. Il presidente ha richiesto esplicitamente l’audizione per chiarire la posizione del club azzurro in merito. Come chiarito dagli avvocati, la situazione è serena e non ci si aspetta un rinvio a giudizio perché non sussisterebbero le motivazioni. Il Corriere dello Sport infatti oggi scrive Le motivazioni del“La prossima settimana gli avvocati Fulgeri e Contrada depositeranno una memoria difensiva: dal canto loro, e in virtu? delle dichiarazioni del presidente del ADL sottolinea solidita? dei bilanci e partecipazione ridotta ai negoziati, i legali hanno insistito sull’aspetto dell’assenza ...