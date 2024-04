Caso Osimhen | i tre punti della difesa di ADL

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Victorgiunse al Napoli dal Lille nel 2020. Intorno alla compravendita dell’attaccante nigeriano ed alle plusvalenze ottenute ruotano le accuseProcura di Roma. Nel mirino anche i giocatori che rientrarono nell’affare: il portiere Orestis Karnezis e tre giovani del settore giovanile azzurro, Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori. Come emerso dal bilancio del Napoli al 30 giugno 2021, i tre giovani le valutazioni andarono dai 4 ai 7 milioni di euro, (oltre 5 milioni la valutazione di Karnezis). Tali cifre apparvero fuori mercato per giocatori che avevano tutto da dimostrare. Ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato per oltre un’ora con i giudici. Al presidente non resta che aspettare ora la decisione dei pm di Piazzale Clodio. Sarà archiviazione o rinvio a giudizio....