Caso Osimhen | De Laurentiis in Procura cita Giuntoli | 'L'affare non l'ho gestito io | ma nessuna plusvalenza'

Giornate di intenso lavoro per Aurelio De Laurentiis e i suoi legali, che si difendono dalle accuse di falso in bilancio: perché l‘ex Giuntoli non risulta indagato . Nella giornata di ieri, ... (spazionapoli)

Il motivo per cui Giuntoli non è tra gli indagati del Caso legato a Osimhen - Alle 13.30 di ieri il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lasciato la Procura di Roma dopo aver fatto chiarezza sulla propria posizione e quella del Napoli in merito al Caso Osimhen per cui ...msn

Caso Osimhen, Napoli penalizzato come la Juve Perchè non è sicura la punizione Chinè - Caso Osimhen, Napoli penalizzato come accaduto alla Juve nella passata stagione Ecco perchè non è sicura la punizione Secondo quanto scrive Tuttosport, la Procura Federale potrebbe deferire nuovament ...juventusnews24

CORRIERE DELLA SERA - Caso Osimhen, ADL presenterà una memoria scritta ai PM - Il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla deposizione di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in merito all'affare Osimhen: "A provare una eventuale malafede ci vorrebbero piuttosto inte ...napolimagazine