Case della memoria 2024 in Emilia Romagna e Marche

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bologna, 4 aprile– Ogni casa è un piccolo mondo di ambienti quotidiani, di parole, di ricordi, di famiglia. Ledei grandiStoria ci raccontano vite speciali e ci fanno entrare nel ‘privato’ di coloro che le hanno abitate, rivelandoci le loro abitudini, le loro passioni, i loro luoghi del cuore. Leggi anche: Le mostre di aprile da non perdere / Le sagre più appetitose Sabato 6 e domenica 7 aprile in tutta Italia si rinnoveranno le Giornate delledei personaggi illustri che quest’anno, in onore del 700° anniversariomorte di Marco Polo, è dedicata al tema delle ‘memorie in viaggio’. Quasi 130 dimore aderenti all’associazioneapriranno dunque le porte, anche con ingresso gratuito o ridotto, per offrirci ...