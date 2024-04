Carrozzina speciale per un mare senza barriere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Donata una “Job” all’associazione Afaph onlus dal Consorzio Balneari Massa per rafforzare ulteriormente la ultra decennale collaborazione. Ieri mattina al bagno Flora a Marina di Massa la consegna della sedia Job (letteralmente Jamme ‘o bagno) donata dagli operatori balneari consorziati all’associazione di Daniele Carmassi. Da più di dieci anni grazie a una convenzione nel periodo estivo Afaph mette a disposizione dei balneari le job in caso di necessità. "Ringrazio il Consorzio – ha detto Carmassi, presidente di Afaph – per aver donato questo ausilio che è necessario per le persone con disabilità motoria per poter accedere alla battigia e per poter fare il bagno agevolmente. Questa collaborazione dura da diversi anni e può solo crescere e rafforzarsi. Come Afaph disponiamo di sei Job ed effettuiamo la consegna e il ritiro direttamente nello stabilimento balneare. E’ un vanto per ...