Carolina Marconi | “Quando ho scoperto il tumore ho avuto paura di morire | ma sono stata una miracolata”

(Di giovedì 4 aprile 2024)racconta la sua storia nel programma di Monica Setta, Storie di donne al bivio, dove ripercorre il momento in cui hadi avere un cancro al seno. Una visita di controllo che, poi, si è rivelata salvifica.

Carolina Marconi: «Volevo un bambino, ma ho scoperto il cancro al seno. Se non avessi fatto quella scelta, in 3 mesi sarei morta» - Carolina Marconi (45 anni) è stata ospite a "Storie di donne al bivio" dove ha raccontato come ha scoperto di avere il tumore al seno e le varie analisi e visite di approfondimento che le hanno ...ilmattino

