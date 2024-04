Caro Mattarella | dopo Salis chiamerà i 2 600 detenuti italiani all' estero? E quel pastore che da innocente ha fatto 32 anni di galera?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Lettera aperta a Sergio. Amatissimo Signor Capo dello Stato, non capisco a che titolo lei, come leggo, abbia corrisposto telefonicamente ad una missiva dell’ansioso babbo della nota martire italiana in mani ungheresi: lei non è Zorro che ripara i torti e fa trionfare il bene; né tale sua