Carnesecchi diventa intoccabile | “Resta all’Atalanta nonostante offerte importanti”

(Di giovedì 4 aprile 2024) Protagonista nell’andata della semifinale di Coppa Italia,continua a confermarsi come uno dei migliori portieri italiani: per l’Atalanta ora è. L’ex portiere di Parma, Fiorentina e Inter Sebastian Frey è intervenuto ai microfoni di TvPlay per commentare l’exploit dicontro la Fiorentina in Coppa Italia. “Italiano ha studiato molto bene la partita di ieri sera con l’Atalanta, che se non avesse avutola qualificazione si sarebbe già conclusa all’andata“, ha dichiarato il francese.(LaPresse)Secondo Frey, al ritorno, per la Viola, sarà comunque dura: “Sappiamo come Gasperini preparerà la partita nel suo stadio e con il risultato di 1-0 è tutto aperto. La Fiorentina dovrà essere molto brava. Mi auguro che possa arrivare in finale. Sarebbe una ...