Carlos Sainz è meglio di Charles Leclerc | il grande ex scuote la Ferrari

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quando si dice che la vita di Cesare Fiorio sembra un film, è pura realtà. Stratega dei trionfi rallistici della Lancia negli anni '70 e '80, poi team managerin F.1 e infine mago dell'operazione Destriero, la suggestiva sfida ai record di alta velocità in pieno Oceano, Fiorio è stato un attore protagonista nella vita e ora, sullo schermo, è il mattatore di Race for glory, il film che narra la sfida fra Davide-Lancia e Golia-Audi nel mondiale rally 1983. Riccardo Scamarcio lo impersona realisticamente nella pellicola mentre Lapo Elkann veste i panni del nonno, l'avvocato Agnelli. Fiorio, ha visto il film? «Sì, Scamarcio è bravo a interpretare me stesso. La sinossi racconta l'incandescente mondiale rally 1983 fra la Lancia 037, un modello molto leggero con motore centrale e due ruote motrici, che sfidò e vinse contro i più potenti bolidi dell'Audi a trazione ...

È un Carlos Sainz desideroso di far bene quello che si presenta al via del quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul celebre tracciato di Suzuka (Giappone) lo spagnolo sarà tra gli osservati ... (oasport)

Suzuka – E’ tutto pronto per il Gp di Suzuka in Giappone. Il circo della Formula Uno arriva alla quarta tappa del Mondiale. La Ferrari punta ancora al podio, dopo la doppietta storica di Carlos ... (ilfaroonline)

Leclerc su Sainz: “I punti contano più delle vittorie” - Leclerc risponde stizzito ai suoi detrattori dopo la vittoria del compagno Carlos Sainz in Australia. I punti contano più delle vittorief1world

F1, GP Giappone in tv: dove seguire in streaming qualifiche e gara - Una gara importante, di certo, per Ferrari che, dopo essere uscita vittoriosa a Melbourne con un super Carlos Sainz, spera di potersi riconfermare sulla pista nipponica, dove non vince da vent’anni.quifinanza

Sainz prima del GP Giappone: "C'è ancora distanza tra Red Bull e Ferrari, ma Suzuka è la mia pista preferita" - MONDIALE, F1 - Carlos Sainz vuole prolungare l'euforia per il successo in Australia, ma tiene anche i piedi per terra. A Melbourne si è sfruttato l'incidente ...eurosport