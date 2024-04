Carlos Sainz e il suo futuro in Formula Uno | “Spero di risolvere presto la questione”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 aprile 2024) Suzuka – E’ tutto pronto per il Gp di Suzuka in Giappone. Il circo dellaUno arriva alla quarta tappa del Mondiale. La Ferrari punta ancora al podio, dopo la doppietta storica die Charles Leclerc (leggi qui). Lo spagnolo ha parlato alla vigilia. Come riporta l’Ansa, ha parlato del suo. L’anno prossimo non correrà in Ferrari e cerca evidentemente soluzioni. Lo stessoha detto: “Sto parlando ovviamente con qualcuno e continuerò a farlo finchè non avrò un volante per l’anno prossimo – ha proseguito -. Ora è il momento di accelerare e speriamo di poterlail piùpossibile ma al momento non ho novità”. Per quanto riguarda la prossima gara, ha dichiarato: “Sarà una pista impegnativa per noi ...