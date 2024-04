Carica Fortitudo Giuri in campo con i compagni Aradori recupera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Primi allenamenti in casaccaper il neoacquisto Marco. Già da ieri mattina, giorno in cui la Effe ha ufficializzato il passaggio in biancoblù del playmaker-guardia brindisino,ha infatti iniziato ad allenarsi con i nuovidi squadra. Elemento di grande qualità e di riprovata esperienzasi è così subito messo a disposizione di coach Attilio Caja pronto a dare il proprio contributo alla causa biancoblù. In queste ore in casasi è proceduto a tesserare il giocatore in modo da poterlo far scendere ingià nel confronto in programma domenica pomeriggio, alle 18, di Agrigento. Visto, preso e subito in, sia in allenamento che in partita,si sta confermando con un giocatore ...