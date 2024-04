Carcere di Avellino | sacerdote e un’agente aggrediti dai detenuti

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di mercoledi 3 aprile 2024. Avellino – Nel carcere di Avellino alcuni detenuti della Sezione Transito hanno aggredito il cappellano . In ... (anteprima24)

Minacce ai vicini di casa: in Carcere per stalking - Era l'incubo dei condomini del palazzo, soprattutto di un'anziana. Ma la polizia, dopo l'ultimo episodio, lo ha arrestato e portato in Carcere. In manette è finito un uomo di ...ilmattino

Processo Aste Ok, il Pm Woodcock chiede 200 anni di Carcere - La sentenza è attesa nel prossimo mese di maggio Quasi due secoli di Carcere sono stati chiesti dal Pm della Dda di Napoli, Henry John Woodcock, nella requisitoria al processo "Aste Ok" in corso ...orticalab

Bellizzi Irpino, detenuti provano ad aggredire il cappellano - Pomeriggio ad alta tensione nel Carcere di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino, dove alcuni detenuti, per cause ancora da chiarire, hanno prima minacciato e poi tentato di aggredire padre ...rainews