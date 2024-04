Carbonia | ambulatorio chiude a causa di pazienti maleducati

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 4 aprile 2024) Prima due anni senza medico, ora quasi un mese senza la dottoressa titolare dello studio che conta 1.500. L'resta chiuso "maleducazione". La sostituta del medico di famiglia ha lasciato dopo 10 giorni nei quali avrebbe subito insulti e attacchi verbali. La titolare, invece, rientrerà lunedì dopo un'aggressione vera e propria subita lo scorso 5 marzo. E' una situazione esplosiva quella che si vive nello studio del medico di famiglia a Cortoghiana, una frazione di, nel Sulcis, dove i professionisti disposti a lavorare in uno dei tanti ambulatori di frontiera non sono tanti. E quando c'è qualcuno che ci prova, si trova, in questo caso, a dovere affrontare lamentele che sono sfociate in qualcosa di più. Così dopo le ennesime aggressioni verbali la dottoressa Michela Atzori, 49 anni, ha ...