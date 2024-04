Carabiniera investita mentre presta soccorso in incidente | Incampo NSC | «Solidarietà alla collega e alla sua famiglia»

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tarantini Time Quotidiano«Voglio esprimere la mia personale vicinanza e quella del Nuovo Sindacato Carabinieri, al vice brigadiere dell’Arma Maria Biasi, rimasta coinvolta in un drammaticoera in servizio, intenta aredurante una collisione tra due auto». A dichiararlo è Vincenzo, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), in merito a quanto avvenuto sulla strada provinciale 3, nel comune di Montescaglioso, in Basilicata, a un carabiniere donna originaria di Palagianello, travolta da un’autovaa degli automobilisti coinvolti in un. «Il nostro lavoro è costituito da rischi e pericoli che corriamo quotidianamente per la tutela della sicurezza ...

Incidente stradale sulla Provinciale, Carabiniera sul posto per prestare soccorso investita da una terza auto: è ferita gravemente - Una Carabiniera, originaria di Palagianello ed in servizio in Basilicata, è rimasta ferita in seguito ad un grave incidente stradale verificatosi mercoledì sera sulla Provinciale 3, ...quotidianodipuglia

Incidente a Montescaglioso, investita Carabiniera che stava prestando soccorso: in Rianimazione - Secondo quanto ricostruito, le auto coinvolte sarebbero state quattro, e una Carabiniera, intervenuta in soccorso con la pattuglia, sarebbe stata investita e trasportata in codice rosso all'ospedale ...lagazzettadelmezzogiorno

Incidente sulla Provinciale 3: investita una Carabiniera intervenuto in soccorso - Quattro le auto coinvolte nell'incidente accaduto lungo la Strada Provinciale 3, al km 16, in territorio di Montescaglioso. Dopo il primo impatto tra due veicoli, una Carabiniera intervenuta in soccor ...lasiritide