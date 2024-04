Capua | il Museo Campano ospita la mostra “Medusa – Tra mito ed Arte”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 aprile 2024). Domenica 7 Aprile si terrà presso ilProvincialediil vernissage dellad’collettiva dal titolo “– Traed”, organizzato dall’Associazione Opus Est APS, con la collaborazione de ‘Il Salotto di Ilenia’ APS e Quercus Vitae. Saranno ben 12 gli artisti in esposizione, ciascuno con un’opera tematica suldella Gorgone con i capelli da serpente e lo sguardo pietrificante, che in antichità raffigurata su oggetti, utensili, armamenti e decorazioni in chiave apotropaica o di difesa da spiriti malevoli. A proporre le proprie opere saranno Ilenia Di Gabriele, Daniela Colonna, Saverio Maietta, M. Rosaria Di Marco, Anna Scopetta, Rosaria Gentile, Angela M. De Rosa, Sabina ...