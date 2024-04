Caprarica svela la verità sulla pace tra Harry | Meghan | Kate e William

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nonostante l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e il libro Spare, pare che il principee la principessaabbiano invitatoad andare a trovarli a Londra.in vista dopo la triste notizia data dalla Middleton? Non proprio, almeno secondo Antonio. Il giornalista esperto della famiglia reale inglese ieri a Pomeriggio 5 ha rivelato cheMarkle non sarebbe intenzionate a tornare in Inghilterra. “Non mi sembra chevoglia incontrare” Antonioa #Pomeriggio5 pic.twitter.com/3LXIyefjCU — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 3, 2024: “L’ostacolo allasi chiamaMarkle”. “Se ...