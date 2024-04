Capello | “Ora si vede il vero Milan Pioli ha sempre fatto il suo e adesso …”

... esultanza gol Khvicha Kvaratskhelia La Gazzetta dello Sport in occasione della Supercoppa ha intervistato Fabio Capello . Con il Milan, Capello ha vinto il trofeo che quest'anno si vince a Riyadh ... (ilnapolista)

La Gazzetta dello Sport in occasione della Supercoppa ha intervistato Fabio Capello. Con il Milan, Capello ha vinto il trofeo che quest’anno si vince a Riyadh per ben tre volte di fila. In totale ... (ilnapolista)