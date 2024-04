Candidati amministratori | pensate all’importanza del treno e dei servizi connessi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Moroni Ed eccoci qua all’ennesimo giro elettorale. L’attenzione mediatica apre il dibattito sulle Europee, ma in alcuni comuni lombardi si decideranno le nuove amministrazioni locali. Il trasporto ferroviario tocca anche le amministrazioni dei nostri comuni e non solo quelle che hanno una stazione. Se la stazione diventa punto di partenza, porta traffico automobilistico (auto e bus) e la necessità di aree di parcheggio funzionali e possibilmente a costo contenuto (il gratuito è solo utopistico). Cari sindaci e aspiranti sindaci, ci state pensando? L’alternativa al "casa-lavoro" è ancora il vecchio ferro. Il(se efficiente nelo e nei tempi di percorrenza) fa bene ai nostri comuni? A mio parere sì, certamente. Milano è sempre più nuova, più aperta al mondo degli affari e del turismo di livello, ma sempre più costosa per molti. Lavorare a ...

