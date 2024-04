Campi Flegrei | torna la paura Sciame sismico in mattinata avvertito anche a Napoli Scosse di magnitudo 2 9 e 3 2

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Hanno2.9 e 3.2 ledi terremoto registrate alle 7:14 ed alle 7:32 nell’area deiFlegri: l’epicentro è stato localizzato all’altezza del porto di Pozzuoli. Lesono state avvertitedai residenti della zona Ovest di. “Cari cittadini, abbiamo tuttiledi questa mattina. Come abbiamo comunicato in precedenza è in corso unodalle ore 7:14. Comprendo che lopossa aver generato ansia e preoccupazione. In totale leregistrate fino alle ore 8 sono state 9. Siamo in contatto costante con l’Osservatorio Vesuviano e la Protezione Civile e vi terremo aggiornati sui nostri canali istituzionali”. Così in un post ...