Campi Flegrei | doppia scossa di terremoto | la grande paura all' alba

(Di giovedì 4 aprile 2024) Due scosse di terremoto si sono verificate nella mattinata di oggi, giovedì 4 aprile, ai Campi Flegrei, a Napoli. La prima scossa è stata registrata alle 7.14 ed era di magnitudo 2.9, la seconda alle 7.32 e la magnitudo ha fatto segnare 3.2. In entrambi i casi l'epicentro è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano (sede napoletana dell'Ingv) nel porto di Pozzuoli (Napoli) a una profondità di 3 km. Al momento non risultano danni a persone o cose. La preoccupazione, però, continua a crescere.