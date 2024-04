(Di giovedì 4 aprile 2024) E’ stata pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione (numero 29 del 04/04/2024), lafinale delle domande relative all’Avviso “”, che ha l’obiettivo di sostenere la creazione e il consolidamento delleinnovative ad alta intensità di conoscenza, per aumentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di prodotti, processi e servizi innovativi, in coerenza con le traiettorie prioritarie della “Strategia di Specializzazione Intelligente in materia di ricerca ed innovazione – RIS3”. Laaccelera sull’innovazione con l’avvio dell’Avviso, con le nuove progettualità basate su ...

Campania Startup 2023: al via l’innovazione con 418 progetti finanziati - 30 milioni di euro per sostenere la crescita di Startup innovative in settori chiave come l'Intelligenza Artificiale, la sicurezza dei veicoli e la sostenibilità ambientale.infocilento

Campania Startup 2023, sul Burc la graduatoria: finanziati 145 progetti su 871 - E’ stata pubblicata oggi sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURC numero 29 del 04/04/2024), la graduatoria finale delle domande relative all’Avviso “Campania Startup 2023”, che ha l’obiettivo di ...ildenaro

Cresce Movenzia.com la Startup specializzata nel noleggio a lungo termine - Per il momento, la start up sta avendo successo commerciale in tutta Italia, con in testa regioni importanti come Lombardia, Lazio, Campania e Piemonte. “Orgogliosi di essere torinesi, capitale ...zeroventiquattro