Camion prende fuoco nella galleria | la morte orribile del passeggero di un pullman sulla A14

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 Si allunga la dolorosa lista di incidenti mortali. E ancora una volta coinvolto un, sul quale viaggiava la vittima di quel che è successoA14. All’interno dellaVinci, nel tratto di Cupra Marittima, tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, unha preso. Secondo quanto ricostruito, il mezzo pesante è stato centrato con violenza da un altro, causando un tamponamento a catena colche precedeva gli altri veicoli. Ad avere la peggio, come detto, unche è rimasto incastrato. Una: le fiamme delhanno raggiunto rapidamente ile nulla è stato possibile ...

Incidente sull’A14: scontro fra tre Camion in galleria, uno prende fuoco - che ha visto il coinvolgimento di tre Camion, di cui uno in fiamme. Il sinistro si è verificato questa mattina, attorno alle 9.15, nella galleria Vinci. Sul posto la Croce Azzurra di Porto San Giorgio ...youtvrs

Incidente in A14 ad Ascoli, Camion a fuoco in galleria: diversi feriti. Autostrada chiusa - Cupra Marittima, 4 aprile 2024 – Incidente in A 14, Camion prende fuoco in galleria. Ci sarebbero diversi feriti, di cui uno potrebbe essere in gravi condizioni. Lo schianto è avvenuto sotto la ...ilrestodelcarlino

