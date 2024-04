PESARO - Incidente in A14 nel tratto Fano-Pesaro in direzione nord, Autostrada al momento chiusa nel tratto sud. I vigili del fuoco, infatti, sono intervenuti alle ore 18.45 al km 163... (corriereadriatico)

Svincolo di Enna, Camion si ribalta, A19 chiusa - L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino. Il conducente è stato condotto in ospedale. Il soccorso è stato dei vigili del fuoco.vivienna

Autostrada A1, in fiamme Camion carico di medicinali - Un mezzo pesante che trasportava medicinali è andato a fuoco mercoledì sera alle 22:00 sull'autostrada A1 km 535 svincolo Diramazione Nord direzione Roma. I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti ...roma.repubblica

Camion carico di medicinali si ribalta e va in fiamme sull’A1 in diramazione Roma Nord - Un incendio sull'autostrada nella notte vicino Roma. Un Camion che trasportava farmaci è andato in fiamme, intorno alle 22.00, sull'autostrada A1 all'altezza del chilometro 535 dello svincolo in ...fanpage