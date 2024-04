Camere separate | Léa Seydoux al fianco di Josh O’Connor nel nuovo film di Luca Guadagnino

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 aprile 2024) La rinomata attrice francese Léasi prepara a recitare aldi(La chimera, Challengers) in, il prossimodiretto da. La pellicola sarà l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo scritto da Pier Vittorio Tondelli e pubblicato nel 1989, ed esplorerà, in modo non cronologico, la storia d’amore tra lo scrittore italiano Leo e il giovane musicista tedesco Thomas. Secondo quanto riportato da Deadline, la sceneggiatura diè stata affidata a Francesca Manieri, che ha già collaborato con il regista italiano nella serie televisiva We Are Who We Are, mentre Lorenzo Mieli produrrà ilper Fremantle; Mieli ...