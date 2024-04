Caltanissetta | perseguita la ex e posta sua foto nuda | 16enne arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 Non avrebbe accettato la fine del rapporto con una sua coetanea. Un sedicenne è statodai carabinieri con l’accusa di minaccia, atti persecutori e diffusione di immagini sessualmente esplicite. Il minore, che non avrebbe accettato la fine del rapporto con una sua coetanea, non solo avrebbeto quest’ultima ma si sarebbe anche vendicatondo una sua, dal contenuto sessualmente esplicito, sulle storie di instagram.che la ragazza gli aveva inviato quando ancora erano fidanzati.La vittima si è dunque presentata ai carabinieri per denunciare quanto accaduto negli ultimi tempi. Quel giorno il suo ex fidanzato le aveva mandato 125 messaggi e, durante il tempo trascorso in caserma la ragazza, aveva ...