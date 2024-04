Calo demografico e natalità in discesa | quanti sono i residenti in Italia

(Di giovedì 4 aprile 2024)in, più immigrati e meno emigrati,più sensibile nel Mezzogiorno e popolazione residente straniera in crescita: i dati Istat suiinnel 2024 ci permettono oggi di avere un quadro molto dettagliato sulla popolazione presente nel nostro Paese. Perchéimportanti queste informazioni? In sintesi, i dati sulla popolazione e sui nati forniscono una base essenziale per la pianificazione e la gestione efficace delle risorse e delle politiche pubbliche, contribuendo alla stabilità e al benessere della società nel suo complesso. Fatta questa premessa, vediamo nel dettaglio quello che è emerso dal report Istat sugli indicatori demografici inpubblicato a marzo 2024....

Popolazione svizzera: aumento 1,6% nel 2023 - Sempre più gente vive in Svizzera: nel 2023 la popolazione residente permanente è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente superando gli 8,96 milioni di abitanti. Lo indica oggi l’Ufficio fede ...swissinfo.ch

