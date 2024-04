Calendario scioperi aprile 2024 | manifestazioni e sit-in | elenco completo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Circa una decina diin tutta Italia che interesseranno diversi settori lavorativi, con ricadute anche sulla Capitale.(ilcorrieredellacitta.com) Il mese dia Roma così come in tutta Italia sarà particolarmente impegnativo per traffico, viabilità e agenda pubblica vista la presenza di un gran numero di. Dal 5fino al 26, in concomitanza con il ponte della Liberazione, si contano almeno una decina diin tutta Italia che riguarderanno diversi comparti lavorativi e sigle sindacali. Dal primo venerdì del mese diverse le date da segnare in. – Venerdì 5: Sciopero del trasporto marittimo Il rientro ...