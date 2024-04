Calenda | Salvini va avanti ma verso dove?

(Di giovedì 4 aprile 2024) "non riesce a disdire un accordo varato in pompa magna con Putin, mandasse una mail. Altrimenti ti viene il dubbio del perchè non faccia un gesto così semplice, che invece non arriva. E noi abbiamo un vicepremier che ha un accordo con Putin mentre noi mandiamo armi all'Ucraina per sostenerla dopo l'aggressione di Putin. Non è normale e nessuno ne parlava...". Lo dice il leader di Azione Carload Omnibus, su La 7, dopo la bocciatura della mozione di sfiducia al vicepremier che ha parlato di 'ennesima figuraccia della sinistra' e ha detto di voler 'andare'. "Ma?", commenta, leader di Azione che con Matteo Richetti capogruppo alla Camera, era stata prima firmataria della mozione di sfiducia respinta ieri.

Roma, 29 mar. (askanews) – Il vicepremier Matteo Salvini , in quanto leader della Lega, “ha in essere un accordo con un partito , Russia unita di Putin , che prevede scambi di informazioni sulla ... (ildenaro)

ROMA – Il vice premier Matteo Salvini, in quanto leader della Lega, “ha in essere un accordo con un partito , ‘Russia unita’ di Putin, che prevede scambi di informazioni sulla politica estera”. Lo ha ... (lopinionista)

Sorpresa! Salvini non è di destra: "Non mi ci sensto, sono un liberale antifascista" - Il segretario della Lega intervistato da Libero: "Sono anche anticomunista, ma sono categorie superate. Credo nei valori della famiglia, della patria e ...huffingtonpost

Europee, Calenda sull'accordo con +Europa: "No a Cuffaro, non voglio aver niente a che fare" - Europee, Calenda sull'accordo con +Europa: "No a Cuffaro, non voglio aver niente a che fare con lui. Da noi solo qualità, faremo per i fatti nostri. Mastella mi querela Non ho mai detto che è mafioso ...la7

Salvini prova a fare chiarezza su Putin (ma non ci riesce): "Lo stimavo fino all'invasione dell'Ucraina" - Mentre si discute di mozioni di sfiducia surreali in Parlamento, il pericoloso russofilo Salvini ha invitato il collega ucraino ... con il partito di Putin non c’è più: «Assolutamente. Calenda aspetta ...globalist