Calenda | “Libertà di stampa importante quanto l’opposizione in democrazia”

(Di giovedì 4 aprile 2024) ROMA – “AGI? Giornali e agenzie rischiano di diventare strumenti di lobby. Abbiamo presentato una domanda che secondo noi aiuta editori puri e consiste nel fatto di raddoppiargli le vendite rafforzando lalibera.libera e’per unalo e’. Io il conflitto di interessi lo vedo in un sacco di giornali. Oggi i giornali costano talmente poco che per comprarli diventano strumento di lobby”. Cosi’ il segretario di Azione, Carlo, a margine del presidio per l’AGI a Roma. L'articolo L'Opinionista.

Nuove tensioni politiche sono esplose in seguito alle recenti dichiarazioni di Carlo Calenda , ex ministro e leader di Azione, riguardanti i presunti legami tra Matteo Salvini , leader della Lega, e ... (ildifforme)

Elezioni europee: un decalogo per il voto La 'Rete Tutti Europa' ci prova con i candidati italiani: L'ultim baruffa è scoppiata tra Clemente Mastella e Carlo Calenda che avrebbe dato del mafioso al ... Sul sito si può leggere la versione integrale del decalogo ispirato a dignità umana, libertà, ...

Se agli editori non piace il libero mercato: ... politici di prima linea Conte, Calenda, Bersani scendono addirittura in piazza a manifestare. In ... vorrei tranquillizzare i colleghi dell'Agi: in questo gruppo editoriale stipendi, libertà e diritti ...