Calciomercato Napoli | via sette calciatori | De Laurentiis ne manda via quattro | l’annuncio

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sarà rivoluzione in estate in casa, i risultati di questa stagione non hanno lasciato scelta a De. Dallo scudetto, all’anonima lotta per l’Europa minore, è stato questo lo strano destino del, incapace non solo di ripetersi, ma addirittura di tenere un rendimento quantomeno idoneo ad una squadra campione. Scelte sbagliate in sede die dirigenziale, sintesi perfetta dell’eccessiva approssimazione con cui lo stesso Aurelio Deha scelto di operare nell’annata che sarebbe dovuta essere quella della conferma. Ormai è andata, giusto pensare al futuro con la consapevolezza di non poter ripetere gli stessi errori, con una parole che valga come dogma: programmazione., Desenza freni: queste le scelte del patron ...