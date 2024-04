Calciomercato Napoli | i primi nomi sul taccuino di Manna | doppio sgarbo alla Juve?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Giovanniè già in contatto per preparare la rosa del2024/2025. Il dirigente dellantus ha raggiunto l’accordo con il presidente Aurelio De Laurentis per il ruolo di direttore sportivo e sarà operativo dal mese di luglio. Il dirigente non ha intenzione di farsi trovare impreparato sule le prime indiscrezioni sono molto interessanti. La prima questione spinosa è quella di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è in uscita dopo l’ultima stagione deludente ma la valutazione è sempre molto alta: superiore ai 100 milioni di euro. Qualche dubbio anche sulla conferma di Khvicha Kvaratskhelia, le parti sono in contatto per il rinnovo del contratto. Iin entrata Iniziano a circolare già le prime suggestioni dopo l’arrivo diin azzurro. Il nome in cima ...