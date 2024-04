Calciomercato Milan – Rivoluzione a centrocampo | i due possibili acquisti

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nel prossimoestivo ilcambierà anche a. Il direttore tecnico Geoffrey Moncada ha quest'idea in mente

Moncada continua a tenere caldo il nome di Lacroix in chiave mercato. Il difensore francese del Wolfsburg rimane un obiettivo del Milan . Il costo Il Milan sonda il mercato alla ricerca di un nuovo ... (dailymilan)

Il difensore del Milan , Matteo Gabbia , si è rivelato un elemento di assoluta affidabilità. Una vera e propria certezza. E il suo futuro sembra scritto Partito dalle retrovie per diventare un ... (dailymilan)

Dal Milan alla Roma: 15 milioni per il nuovo Lukaku | ASRL - L’andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma si avvicina, ma gli intrighi di Calciomercato sono già iniziati Lanciato ormai a gonfie vele verso il secondo posto in classifica, il ...asromalive

Futuro Zirkzee, Milan in pole: pronta l’offerta - Mancano poco meno di due mesi al termine della stagione ed il Milan ha importanti obiettivi da provare a raggiungere, come il secondo posto in campionato e la ...footballnews24

Milan, occhi su Ederson: può essere lui il rinforzo ideale - Visualizzazioni: 1 Milan, in queste ultime settimane sono stati fatti diversi nomi per il centrocampo. Quelli scritti sono in gran parte confermati, nel senso che interessano, tuttavia ci sarebbe una ...calciostyle