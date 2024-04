Calciomercato Milan | Luka Jovic verso la riconferma | il serbo ha convinto Ibrahimovic e ora…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 aprile 2024), l’attaccante rossonerovala: ilhae il rinnovo è vicino Se c’è un giocatore neldi Stefano Pioli che, nel corso di questa stagione, ha avuto molti alti e bassi è sicuramente l’attaccanteex Fiorentina. Quest’ultimo ha avuto un inizio di campionato davvero complicato a causa di una condizione fisica non ottimale. Poi, però, il centravanti in maglia numero 15 si è messo al lavoro e ha iniziato a ingranare. Sono, infatti, arrivati i suoi primi goal in campionato e in Coppa Italia (8 in totale ad oggi). Così, l’allenatore emiliano ha dato maggior minutaggio al centravanti, ...