Calciomercato Milan – Lacroix interessa in Premier League | ecco chi lo vuole

Divock Origi, attaccante belga, tornerà al Milan a fine stagione dal prestito al Nottingham. La MLS nel suo futuro? Non stanno così le cose In estate il Milan dovrà trovare una sistemazione a Divock ... (dailymilan)

Geoffrey Moncada sarebbe stato in Germania per trattare Joshua Zirkzee, obiettivo di calciomercato del Milan per la sessione estiva (pianetamilan)

Il Derby infiamma la Capitale: 10 ricordi verso Roma-Lazio - La storia del nostro campionato è caratterizzata da rivalità che hanno segnato diverse epoche, molto più che altrove. Dal famigerato Derby d'Italia, a quello ...footballnews24

L’Inter si butta a sinistra, tra Dimarco e Bastoni numeri da record su quella fascia - Un gioco simile si può fare anche per le squadre di calcio. E la politica non c’entra. Se il Milan di Pioli è ormai storicamente di sinistra, con la coppia Theo-Leao a creare occasioni e problemi agli ...repubblica

Felipe Anderson Juve, Longo: «Strada abbastanza libera da ostacoli» - su Calciomercato.com, ha parlato dell’interesse della Juve per Felipe Anderson. PAROLE – «Nonostante i rumours degli ultimi giorni, il Milan non sta lavorando per Felipe Anderson. L’esterno brasiliano ...juventusnews24